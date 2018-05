41 dage.

Så længe skal danskere vente på en planlagt operation i øjeblikket, og det er godt 20 dage mindre end for 10 år siden, for i 2008 skulle tålmodigheden holde i 64 dage.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som offentliggøres onsdag, viser, at ventetiden på ikkeakutte operationer falder støt og roligt, og den gennemsnitlige ventetid for hele 2017 lå på 43 dage.

Selv om ventetiden endnu ikke er nede på de 30 dage, som ligger i behandlingsgarantien, er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) alligevel »rigtig glad«.

»Det går den rigtige vej med ventetiden på operationer til gavn for alle patienter. Vi satte i 2016 massivt ind med styrkede patientrettigheder med muligheden for at vælge ventetid fra på planlagte operationer og udredning og har generelt løftet sundhedsvæsenet med 4,4 mia. kr. siden sommeren 2015. Det har blandt andet været med til, at vi nu har den laveste ventetid i over 15 år,« siger hun.

Den faldende ventetid er dog ikke helt jævnt fordelt over landet. Borgere i regionerne Nordjylland og Hovedstaden må ifølge den seneste opgørelse fra februar 2018 vente længst – nemlig 45 dage.

Til gengæld slipper midtjyderne med kortere ventetid, for her er ventetiden nede på 32 dage – meget tæt på regeringens garanti.

Det er heller ikke alle steder, at det går den rigtige vej. I Region Sjælland er ventetiden steget en smule – fra 35 dage i november 2017 til aktuelt 41 dage.