Færre elever er klar til gymnasiet

Det er nu knap hver tredje elev i 8. klasse, som ikke er parat til at begynde på den ungdomsuddannelse, som de selv viser interesse for. For elever med udenlandsk herkomst er mere end hver anden ikke klar til den uddannelse, som de ønsker.

Det viser et notat fra Undervisningsministeriet. Siden 2015 har ikke kun elever i 9. klasse, men også elever i 8. klasse fået vurderet deres uddannelsesparathed. Siden er andelen af eleverne, der ikke er klar til at tage deres ønskeuddannelse steget støt fra 26 pct. til 32 pct. Stigningen er sket blandt de elever, som viser interesse for at begynde på gymnasiet.

Flere drenge end piger er ikke klar til uddannelse i 8. klasse, og ser man på elever med udenlandsk herkomst, er det 53 pct., som ikke er uddannelsesparate.

Undervisningsminister Merete Riisager siger i en pressemeddelelse, at det er forventeligt, at andelen af uddannelsesparate falder, når adgangskravene til gymnasierne skærpes.

Minister: Undgå nederlag

»I den sammenhæng er der rig mulighed for at rette blikket mod en erhvervsuddannelse og de muligheder, der følger med her. Det vigtigste er, at de unge finder en ungdomsuddannelse, som de har interesse for og evner til at gennemføre, så de undgår unødige nederlag, hvis de ikke kan leve op til de faglige krav,« lyder det fra ministeren.

Af de elever i 8. klasse, som selv siger, at de vil tage en erhvervsuddannelse, er 52 pct. ikke klar til at tage en erhvervsuddannelse.