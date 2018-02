Familieadvokater: Par tænker sig godt om før lynskilsmisse

De omstridte lynskilsmisser kan snart være fortid, da der i Folketinget begynder at tegne sig et flertal for at afskaffe ordningen, som har eksisteret siden 2013.

Men det er i virkeligheden ikke så afgørende, om man har en tvungen separationsperiode eller fortsat har muligheden for at blive skilt hurtigt på nettet.

Det mener formanden for brancheforeningen Danske Familieadvokater, Anne Broksø.

- Det er vores opfattelse, at langt de fleste mennesker tænker sig godt om, før de bliver skilt, siger Anne Broksø.

- Retsvirkningerne af at blive skilt og separeret er jo de samme, og så vælger de fleste, når de har besluttet sig, alligevel at blive skilt.

- Hvis man fratager folk den mulighed, vil der ikke ske så meget andet, end at folk bliver separeret i en periode. Det er ikke vores opfattelse, at folk går tilbage til hinanden, siger hun.

Og noget kunne tyde på, at de fleste har tænkt sig godt om.

Ifølge det politiske netmedie Altinget er der intet i tallene for henlagte sager, der indikerer, at flere fortryder separation, efter at muligheden for straks-skilsmisse blev indført.

I 2016 blev knap 2000 skilsmissesager droppet eller sendt videre, mens der i alt var 15.356 skilsmisser og 3031 separationer det år.

- Boet skal deles, børnene skal der tages stilling til, arveretten bortfalder, og alt er det samme. Så når man sidder og taler med folk og siger, at de kan blive separeret eller skilt, så siger de, at de jo skal skilles.

- At separation skulle give nogle en tænkepause, synes jeg er lidt misforstået, siger Anne Broksø.

Foruden Liberal Alliance og Dansk Folkeparti deltager ifølge TV2 også Konservative, Socialdemokratiet og Venstre i forhandlingerne om en ny skilsmisseaftale.

De to sidstnævnte er tilhængere af en tremåneders tænkepause, inden skilsmissen kan træde i kraft.

Forhandlingerne om tænkepausen vil dog næppe få Anne Broksø til at sidde på kanten af sin stol.

- Vi har en lidt indifferent holdning til det, selv om det på en eller anden måde er lidt mærkeligt, at man ikke selv kan træffe en beslutning, om man vil være skilt eller gift, siger hun.

- Nogle synes måske, at det kan være lidt formynderisk, at man kan bo i en stat, hvor man ikke selv kan bestemme, om man vil være skilt eller gift.

Anne Broksø understreger, at hun er tilhænger af en mere grundlæggende ændring af skilsmissesystemet, der kan forenkle processen for de skilsmisseramte familier.