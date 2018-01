Overblik: Vaccinesalg har kostet staten over 1,3 milliarder

Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at sikre et "fyldestgørende og i rimelig grad opdateret beslutningsgrundlag" for salget af Statens Serum Instituts vaccineenhed til et saudiarabisk firma har været "mangelfuldt".

Det konkluderer Statsrevisorerne i en ny beretning. Få et overblik her:

Sundheds- og Ældreministeriet begyndte i 2012 overvejelserne om, hvorvidt Statens Serum Institut skulle sælge, lukke eller fortsætte vaccineproduktionen.

Årsagen var, at produktion havde givet underskud siden 2010. Ministeriet besluttede i 2014 at igangsætte salgsprocessen.

Salgsaftalen blev underskrevet i 2016, og vaccineproduktionen blev overdraget til den saudiarabiske køber i januar 2017 til en salgspris på 15 millioner kroner, hvilket var væsentligt lavere end forventet.

Statsrevisorerne kritiserer ministeriets langsomme gennemførelse af salget, der betød, at statens foreløbige nettoprovenu blev cirka minus 279 millioner mod forventet mellem 0 og 285 millioner.

De samlede udgifter forbundet med salget udgør ifølge Rigsrevisionen mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

Statsrevisorerne oplister tre forhold, der "bidrog til at forlænge processen, forringe ministeriets forhandlingsposition og forringe salgsprisen":

1. Der blev ikke i forberedelsesfasen udarbejdet en forretningsplan, der var tilstrækkeligt underbygget til, at den kunne danne grundlag for bydernes vurderinger af vaccineproduktionen.

2. Der blev ikke i salgsprocessen udarbejdet en plan for it-adskillelsen mellem de aktiviteter, som skulle blive i Statens Serum Institut, og de frasolgte aktiviteter.

3. Der blev ikke indgået fastholdelsesaftaler med kernepersonale, som kunne give personalet incitament til at bidrage konstruktivt til forløbet hele vejen til afslutning.

Kilde: Statsrevisorernes beretning.