Flere hænder fra papir til pleje.

Det var den klare ambition bag regeringens projekt om at luge ud i regler og bureaukrati i ældreplejen, men efter en større kulegravning er der ikke mange konkrete forslag til oprydning. Og slet ingen bud på, at der kan skaffes mere pleje til de ældre ved at fjerne regler og krav til dokumentation.

I Ældre Sagen finder seniorkonsulent Anna Wilroth ikke flere varme hænder til de ældre i rapporten, men det havde hun og organisationen heller ikke forventet.

Rapporten er vel nærmest at læse som en legitimering af, at vi har et Ældreministerium. Karen Stæhr, sektorformand i Foa Rapporten er vel nærmest at læse som en legitimering af, at vi har et Ældreministerium.

»Det er godt at få gennemgået rutinerne, men når vi har at gøre med samfundets mest svækkede mennesker i ældreplejen, er det vigtigt at dokumentere den pleje og behandling, vi giver dem. Det er også en støtte for personalet, at man kan finde tilbage og se, hvad der er blevet gjort,« siger hun, der ser rapporten som en mytedræber.

»Nu står det klart, at ældreområdet ikke er spundet ind i masser af unødvendige regler og dokumentationskrav, og det er positivt, fordi vi kan komme videre med en reel diskussion af, om der er ressourcer nok. Nu ved vi, at de ikke kan trylles frem ved at fjerne regler,« siger seniorkonsulenten.

Hos fagforeningen Foa, der organiserer mange medarbejdere i ældreplejen, er sektorformanden Karen Stæhr helt på samme linje.

»Rapporten er vel nærmest at læse som en legitimering af, at vi har et Ældreministerium,« siger hun og tilføjer, at i det omfang, der er uhensigtsmæssige regler, er de ofte lokale.

»Så er det i højere grad nogle lokale, hjemmestrikkede regler, som ledelserne har sat i verden for at dække sig selv ind,« siger hun og understreger, at medarbejderne ofte er glade for at dokumentere »deres egen faglige indsats«.

Det første skridt

Heller ikke ældreordfører Astrid Krag (S) er imponeret og »har meget svært at se, hvordan anbefalingerne skal frigøre mere af medarbejdernes tid til de ældre«.

Hun er frustreret over, at kulegravningen, hvor en taskforce har været på rundtur i mange af landets kommuner, har sat udviklingen noget i stå.

»Mange diskussioner er blevet skudt til hjørne af ældreministeren med henvisning til taskforcen. I det lys må man sige, at der er tale om en skuffende tynd kop te,« skriver Astrid Krag i en kommentar.

Ældreministeren Thyra Frank (LA) lægger ikke skjul på, at hun »gerne havde set flere konkrete anbefalinger«, men hun understreger også, at der er ting at gå videre med. F.eks. forslaget om, at indberetningen af utilsigtede hændelser i ældreplejen ikke behøver at foregå på computer, men kan indberettes på papir.

»Så behøver medarbejderne ikke vente på at komme til en computer, og måske kan de ved at se på papiret med alles indberetninger finde et mønster i de utilsigtede hændelser. Det er små skridt, men i den rigtige retning,« siger hun, der venter flere afbureaukratiseringsgevinster fremover.

»Sammenhængsreformen, frikommuneforsøg og ledelsesreformen vil betyde endnu flere skridt. Det her det første.«