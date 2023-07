Regeringen fortjener ros for at ville bremse afbrændinger

Jeg tvivler på, at Messerschmidt selv kunne se det dobbeltmoralske i hans udsagn.

Men det viser jo, at det påståede forsvar for ytringsfrihed ikke er et forsvar, men snarere et skalkeskjul. For der er vel nærmest ikke nogen andre end Dansk Folkeparti, der gennem tiderne har excelleret mere i IKKE at ville respektere andres ret til at gøre noget, som de i Dansk Folkeparti ikke forstår. Hvad end det så gælder muslimer, feminister eller klimatosser.

Konservatives Søren Pape puster sig også op i et forsvar for ytringsfriheden, men vil mit gamle parti nu også tillade majestætsfornærmelser? Jeg tvivler på det. Og så er dobbeltmoralen der jo igen.

Det handler om at score stemmer. Både for Messerschmidt og Pape. Fordi de tror, der er stemmer i højrefløjspopulisme. De har sikkert ret. Paludans lige dele imponerende og gruopvækkende valgresultat i 2019 viser, at der bestemt er et publikum.

Jeg bilder mig ikke ind, at afbrændingerne af hellige skrifter kommer til at høre op, uanset hvad regeringen foretager sig. Men Danmark har som land sendt et signal. Og det er vigtigt. Vi kan ikke lade få skøre fanatikere tage resten af landet og folket som gidsel i en kamp, der når alt kommer til alt nok ikke handler om meget andet end at få opmærksomhed. Som barnet, der gør noget, det ved er forbudt. Bare for at fremprovokere en reaktion.

For mig at se bør vi ikke gøre det her, fordi vi står alene og isoleret i verdenssamfundet og frygter udlandets reaktion, men simpelthen fordi det er det rigtige at gøre. For os selv. For alle os, der abonnerer på samtalen frem for meningsløs provokation.