Må bededag blive et befrielsens øjeblik for SVM-regeringen

Tanken om en midterregering blev i denne omgang først født af Lars Løkke Rasmussen, der netop ønskede at frigøre sig fra Nye Borgerlige, Rasmus Paludan og ville stå op om Danmarks rolle som et land, der anerkender og følger konventionerne. Tanken blev derefter genoplivet af Mette Frederiksen, som så behovet for at kunne styre Danmark sikkert gennem kriserne og træffe nogle svære, men langsigtede beslutninger.

Behovet er der fortsat. Analyserne har stadig klangbund. Danmark skal være en del af verden og ikke isolere sig, vi skal samarbejde og ikke gå solo. Kriserne er der også stadig. Det kræver mod og viljestyrke at løse dem. Her skal regeringen skrue yderligere op for ambitionerne, tror jeg.

Når regeringen ikke er, som den plejer, skal det ikke være politik, som det plejer. Det skal være mere offensive finanslove, det skal være mere modige politiske udspil, der sætter en ny retning.

Når vi skal fremtidssikre velfærdsstaten og det Danmark, vi kender og elsker, skal vi gå til opgaverne med samme ambition, som velfærdsstatens grundlæggere, der turde forestille sig gratis uddannelser og sundhedsvæsen. Vi skal forny for at bevare. Det er ikke nok at flytte kommaer, når kriserne banker på døren, som de gør i dag.

Her kan både Socialdemokratiet og Venstre trække på deres lange succesfulde historier. Venstre var hjørnestenen i andelsbevægelsen og det liberale dannelsesprojekt, Socialdemokratiet gjorde det sociale sikkerhedsnet til nøglen til at bryde den sociale arv og skabe muligheder for alle. Og Moderaterne har med deres partiprogram vist, at man evner at tænke stort og nyt.

Nu skal det hele bare gå op i en højere enhed. Jeg ved godt, at det er svært. Men belønningen vil være derefter, hvis det lykkes.