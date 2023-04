Vi står overfor endnu et hop i den globale temperatur

Man kan mene, at fænomenet foregår så langt væk, at det ikke kan have betydning her i Europa, men påvirkningen på atmosfæren fra en varm eller kold havoverflade betyder, at de atmosfæriske strømninger ændres - i første omgang lokalt, men så breder påvirkning sig som ringe i vandet til store dele af kloden. Derfor er der så stor fokus på fænomenet, der i videnskabelige kredse blot omtales som ENSO - El Niño Southern Oscillation.

For syv år siden i 2015-16 havde vi en meget kraftig el Niño, der fik den globale temperatur til at sige betragteligt med mange ændringer af især nedbørsforhold. Det betød tørke nogle steder og mere nedbør andre steder - til tider med katastrofale konsekvenser.