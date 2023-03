DR bruger præster som nyttige idioter 

Men skøre spørgsmål giver lige så skøre svar. For et par uger siden besvarede panelet et spørgsmål om, hvorvidt man skal indgå i gruppearbejde, man ikke har lyst til, blot for at løfte andre? Hvad ville Jesus have sagt?

Svaret fortonede sig i en rundbordssnak om alt og intet og næstekærlighed.

Hvad er det dog for en måde at tage præsters gerning og kristendommens budskab alvorligt på? Jeg er rystet over Danmarks Radio. På et tidspunkt i programmet gør Zeuthen sig morsom over, at hvis man skriver til mailadressen jesus@dr.dk, og man modtager svar, står ”Jesus” som afsender i indbakken – men det er altså bare hende, der skriver.

En af præsterne bemærker muntert: »Det er helt vildt, hvilken magt du har fået i kraft af det her program.« Alle morer sig.

Men det er vildt. For ud over at Zeuthen, ligesom mange andre DR-værter, er woke-ideolog helt ud til fingerspidserne og ikke lægger skjul på det i programmerne, så er ”Hvad ville Jesus have sagt” et slet skjult led i DR’s ideologiske kamp mod kristendommen.

Jeg husker, engang Katrine Winkel Holm udtalte, at DR behandler kristendommen som »et gammelt arvemøbel, man mest af alt har lyst til at køre på lossepladsen, men beholder af pligt«. Hun har fuldstændig ret. Engang gjorde DR sig i det mindste umage med forpligtelsen over for det gamle arvemøbel – men nu har de kun hån tilovers.