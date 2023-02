Vanvidsbilismens ofre er alt for mange

Det er lovgivningen ligeglad med. Dermed kan den mest alvorlige økonomiske straf - altså at få konfiskeret bilen – ende med at gå til én, der slet ikke er involveret i den vanvittige kørsel og som kan have været helt uvidende om den.

Det synes jeg er et retssikkerhedsmæssigt problem, som regeringen bør adressere, når man nu alligevel vil kigge på lovgivningen igen.

For virkeligheden er, at man dermed straffer nogen, der er uden ansvar. Lovgivningen bør i stedet gå efter at ramme vanvidsbilisten specifikt, og omvendt hjælpe f.eks. virksomheder med at forebygge vanvidskørsel fra deres ansatte eller kunder.

Her næsten to år efter loven om vanvidsbilisme trådte i kraft, kan virksomheder stadig ikke få noget svar på, hvordan myndighederne anbefaler, at de bedst muligt sikrer sig mod, at der bliver kørt vanvidsbilisme i deres biler. Dermed kan de heller ikke få svar på, hvordan de bedst sikrer sig mod tab af hundredtusindvis af kroner.

Det bør man lave om på. Altså så der laves en konkret vejledning til, hvilke initiativer man forventes at tage forud for udlån og udleje af biler til kunder og medarbejdere. Så der gives bedre værktøjer til at opdage potentielle vanvidsbilister, inden de overhovedet får lov til at komme ud at køre.

Det tror jeg vil være medvirkende til, at vi bliver endnu bedre til at bekæmpe vanvidsbilisme og undgår at endnu flere bliver ofre for den hasarderede kørsel.