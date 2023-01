Sommeren 2022 blev rekordvarm i Europa

For det andet har vi for tredje år i træk la Nina forhold i det centrale Stillehav, hvilket normalt skulle betyde en sænkning af den globale temperatur. Det kan åbenbart ikke blive koldt selv under la Nina forhold, så man kan kun tænke på, hvordan det vil se ud, når den næste el Nino kommer. El Nino er den varme udgave af den naturlige klimasvingning i det centrale Stillehav.

Forventningen er således også, at 2023 bliver lige så varm eller varmere end 2022, hvilket typisk vil medføre fortsatte stærke vejrhændelser. Og vi lagde jo hårdt ud nytårsnat, hvor vi i Danmark, men også i store dele af Europa, fik nye varmerekorden for januar måned. Sneen smeltede i Alperne og skisportsstederne har indskrænket deres forventede åbningstid - og man skal efterhånden højere og højere op. Det er ikke så mærkeligt at den Olympiske Komite har store overvejelser om, hvor vinter-OL skal afholdes i de kommende årtier.