Elevernes faglige niveau efter folkeskolen er vores største uddannelsesmæssige problem

Der er brug for et massivt løft af folkeskolen. Jeg er ikke undervisningsekspert, men har samlet disse otte forskellige forslag op i min tid i Folketinget og gennem samtaler med forskellige lærere, forældre og ansatte ved professionsskolen.

1. Flere lærere i et to-lærer-system i indskolingen.

2. Der er for meget uro og for mange elever i klasserne. Derfor anbefales også et loft på maks. 24 elever.

3. Styrket specialiseret støtte til børn med faglige udfordringer af den ene eller anden grund, fordi ”elev-materialet” er mere udfordrende end tidligere.

4. Mindre online-undervisning og mere tid til fordybelse og lektier hjemme, så eleverne vænner sig til, at der stilles krav, og man lægger skærmen fra sig.

5. Indfør karakterer i 7. klasse, så eleverne kender deres faglige niveau. Nu får de først karakterer i midten af 8. klasse, og det er kort tid ift. en 9. klasses afgangsprøve, hvis der skal sættes ind fagligt.

6. Differentieret løn – midler til at belønne de lærere, som løfter eleverne, har tilfredse forældregrupper, er kreative og skaber nye indlæringsmetoder og motiverede elever. Omvendt skal der sættes ind over for de lærere, som ikke giver feedback, ikke retter opgaverne og ikke løfter.

7. Midler til at styrke fagligheden og kravene til at undervise i dansk og matematik i udskolingen og få et lønløft.

8. Midler til at styrke ledelseskompetencer hos de lærere, som skal lede 24-30 elever flere gange om dagen.

Hvordan skal det finansieres – er jo altid spørgsmålet. Man kan starte med at reformere SU og stoppe SU for hjemmeboende børn undtagen for enlige forsørgere og prioritere den uddannelsesmæssige fødekæde.