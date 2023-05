Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

01/05/2023 KL. 08:00

For abonnenter

Arbejdsgiverne burde gribe de røde faner. Fagforeningerne gør deres virksomheder mere produktive

Fagforeninger er en vigtig del af økonomiens infrastruktur og øger produktiviteten, ligesom veje og toge gør. Studier viser, at regeringens forslag om højere fradrag for fagforeningskontingenter kan øge produktiviteten ved at holde hånden under det organiserede arbejdsmarked.