Blå blok: Gør op med unges mistrivsel

Alt for mange danskere kæmper til dagligt med mistrivsel. Især vores unge mennesker. Derfor er vi glade for, at vi nu endelig kommer i gang med en 10-årsplan for psykiatrien. Også selv om vi har ventet for længe, og udfordringerne for psykiatriens brugere – særligt de unge – er vokset.

Alt for mange unge giver udtryk for, at