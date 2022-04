Hvis Putin havde et håb om, at han kunne splitte den frie verden ved at invadere Ukraine, må der sidde en lille mand med et meget stort ego i Kreml, som er overordentligt skuffet. For de frie og liberale demokratier i den vestlige verden er i disse dage mere sammentømret, end de har været meget længe. Putin har undervurderet os. Vores sammenhold,