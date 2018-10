Vi er ved at have tilbagelagt den første halvdel af klimarejsen mod et Danmark, hvor vedvarende energi dækker 100 pct. af vores energiforbrug. Det næste stykke snørklet vej toner frem i horisonten, og her skal regeringens kommende klimaudspil tage de første skridt.

Det bliver ikke nogen spadseretur.

Klimaudfordringen er enorm og kræver en mærkbar, anderledes klima- og energipolitik for dig og mig, hvor abstrakte ord om grøn omstilling kravler over ligusterhækken og ind i parcelhuset.

Klimaudfordringerne løses hos forbrugerne, og derfor skal politikerne med en ny klimaaftale give danskerne de nødvendige incitamenter til at vælge det grønne alternativ. Vi kan ikke længere gemme os bag hækken, men vi er nødt til at træffe nogle aktive valg om vores energiforbrug.

Siden 1970’ernes oliekrise har energi- og klimapolitikken haft fokus på at opsætte vindmøller, solcelleanlæg og andre former for vedvarende energi. Det betyder, at vores strøm i dag er over 70 pct. grøn, og den bliver stadig grønnere.

Trods den massive udbygning af vedvarende energi er vi ikke gode nok til at bruge den i vores hverdag på bekostning af fossile brændsler som olie og gas. For eksempel udgør el kun 19 pct. af det samlede danske energiforbrug ifølge tal fra Eurostat.

Vi roder rundt på en 23.-plads blandt de europæiske lande, mens Sverige og Norge stikker af i europamesterskabet om grønt energiforbrug.

Et af de områder, hvor vores forbrug kan blive grønnere, er transporten. Alle forudsætninger er til stede. Store amerikanske, japanske og tyske bilproducenter sprøjter de kommende år elbiler ud på markedet i højt tempo, og i Danmark er der flere ladepunkter til elbiler end tankstationer til benzin- og dieselbiler.

Fire områder udpeget: Her placeres Danmarks næste havmøllepark

Men flere årtiers politisk slingrekurs uden en klar strategi gør, at elbilerne i dag kører uden om Danmark, mens vores nordiske naboer drøner derudad.

Heldigvis får salget af elbiler så småt fart på herhjemme – godt hjulpet på vej af lave afgifter. Men vi har behov for en mere ambitiøs indsats med langsigtede løsninger, som skaber ro om markedet for elbiler og sætter transporten i klimagear.

Det skal blandt andet ske ved at fastholde den nuværende registreringsafgift på elbiler i yderligere to år og sætte en slutdato for salg af diesel- og benzinbiler, der svarer til de mest ambitiøse mål sat i Europa. Og vi kunne snildt give elbilerne andre fordele: gratis eller billigere parkering, lov til at køre i busbaner og rabat på turen over Storebæltsbroen.

Der er heller ingen væsentlige undskyldninger for at nøle med at få olien ud af opvarmningen af vores boliger – og på sigt naturgassen.

I dag er mere end 100.000 boliger opvarmet af oliefyr. Det svarer til 20 pct. af danskernes varmeforbrug, men alligevel står oliefyrene bag omkring 33 pct. af den samlede CO 2 -udledning fra opvarmning i private husstande.

En ny klimaaftale skal sørge for, at vi sender oliefyrene på pension og eksempelvis får en varmepumpe drevet på grøn el i stedet. Samtidig skal vi begynde at fastlægge strategien for en gradvis udfasning af naturgas på den anden side af 2030. Den skal forberedes og meldes ud god tid i forvejen, så både aktørerne i gasmarkedet og den enkelte boligejer kan agere derefter.

Grønt energiforbrug kommer ikke af sig selv, men skal hjælpes på vej af politikere og os forbrugere. Der er ingen tid at spilde. Politikerne skal hurtigst muligt i gang med at skabe de rammer, som får os til at bruge den grønne energi til så mange formål som muligt.

Ellers risikerer vi, at det bliver det manglende bæredygtige energiforbrug bag ligusterhækken, der blokerer vejen for en grønnere fremtid.