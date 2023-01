30/01/2023 KL. 21:00

For abonnenter

Roder det derhjemme? Ny bog vil træne din “giv slip på ting-muskel”

Ifølge eksperter tager det mellem 21 dage og tre måneder at indføre en ny vane. Med bogen “28 dage til mindre rod” får du 28 udfordringer, der træner din evne til at give slip på rod. Vi bringer et redigeret uddrag.