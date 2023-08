Mere kant og et opfrisket interiør. Dette er nogle af nøgleordene for Skoda-modellerne Kamiq og Scala, som nu undergår et midtvejsfacelift.

Mini-SUV’en Kamiq kom på markedet i 2019 sammen med Scala. Sidstnævnte er Skodas svar på en bil i Golf-klassen, men er en smule mindre.

Kamiq, søstermodellen til den nyligt faceliftede VW T-Cross, trækker mest opmærksomhed. I klassisk facelift-stil er der nu lidt bredere fronter, heriblandt en smal LED-kørelysstribe øverst. Nyt for modellerne er muligheden for avancerede adaptive LED-matrix-forlygter.