Mistet overblikket? Se, hvem der peger på hvem som statsminister

Nu hvor der potentielt er fem statsministerkandidater i spil til det kommende folketingsvalg. Men hvem støtter egentlig hvem i kampen om regeringsmagten.

Venstre: Peger på Lars Løkke Rasmussen og ønsker at fortsætte det nuværende VLAK-samarbejde. Har opbakning som statsminister fra en samlet blå blok.

Konservative: Peger på Løkke og en fortsættelse af VLAK-regeringen. Kan dog også støtte en eventuel V-DF-K-regering. Søren Pape Poulsen vil IKKE være statsminister, har han meddelt.



Liberal Alliance: Peger på Lars Løkke Rasmussen. Ønsker at fortsætte VLAK-regeringen, men har erklæret sig parat til at støtte enhver borgerlig-liberal regering efter valget. Mangler opbakning fra DF til at blive siddende i regering.

Dansk Folkeparti: Peger på Lars Løkke Rasmussen, men vil ikke have LA med i den kommende regering. Hvis DF får mellem 17 og 19 pct. af stemmerne ved valget, vil partiet selv gå med i regering med Venstre og eventuelt Konservative.

Nye Borgerlige: Har tre ultimative krav for at pege på Lars Løkke: Der skal indføres asylstop, kriminelle udlændinge skal konsekvent udvises efter første dom og udlændinge skal være helt selvforsørgende. Ifølge eksperter kan Løkke ikke opfylde disse krav uden at bryde internationale konventioner. Alternativt peger Pernille Vermund på sig selv som statsminister.

Kristendemokraterne: Peger på Lars Løkke Rasmussen. Skal regnes med i blå blok, men er klar til at føre politik med ethvert parti, de deler synspunkter med. Står dog ikke til at komme over spærregrænsen på to procent.

Socialdemokratiet: Peger på Mette Frederiksen og ønsker at danne en ren S-regering for at kunne føre udlændingepolitik sammen med DF og den borgerlige blok. Håber på støtte fra Radikale, SF og Enhedslisten, men de tre partier kræver indflydelse.

De Radikale: Peger som udgangspunkt på Mette Frederiksen, men vil ikke støtte en regering, der er afhængig af Dansk Folkeparti. Kræver indflydelse på udlændingepolitikken for at støtte S.

Enhedslisten: Peger på Pernille Skipper, hvis partierne til venstre for Socialdemokratiet − altså Enhedslisten, Alternativet og SF − tilsammen bliver lige så store som S. Afviser at bringe Lars Løkke Rasmussen til magten, men ikke at pege på Mette Frederiksen eller for den sags skyld på Uffe Elbæk.

SF: Peger på Mette Frederiksen, men kræver indflydelse på blandt andet udlændinge- og klimapolitikken som betaling. Ønsker ikke selv at gå med i regering igen.

Alternativet: Peger på Uffe Elbæk, og hvis ikke han får flertal, peger de på ingen. Vil ikke forhindre nogen − hverken rød eller blå − i at danne regering, men er parate til at vælte Løkke, hvis han ikke fører en tilstrækkelig grøn politik.

Folketingsvalget skal senest afholdes i juni 2019.