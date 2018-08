Ny måling: Rød blok større end blå selv uden Alternativet

»Vi trækker simpelthen vores mandater ud af ligningen,« sagde Alternativets leder Uffe Elbæk før sommerferien, da han gjorde op med den politiske højre-venstre-skala, som vi kender den, og spillede sig selv på banen som statsministerkandidat.

Men måske får Alternativets opsigtsvækkende udmelding slet ingen reel betydning, når regnebrættet skal gøres op efter valget.

I en ny meningsmåling foretaget af Norstat for Jyllands-Posten og Altinget står rød blok nemlig til så stort et forspring til blå blok, at Alternativets mandater måske slet ikke bliver nødvendige, for at S-formand Mette Frederiksen kan blive statsminister.



I målingen får de blå partier 82 mandater, mens de røde minus Alternativet får 85 mandater. Alt andet lige ville der altså være flest mandater bag Mette Frederiksen, som dermed ville kunne gå til dronningen og danne regering med et relativt flertal i ryggen, hvis der var valg i dag.



Det er anden Norstat-måling i træk, hvor Socialdemokratiet kan undvære Alternativets mandater og stadig erobre regeringsmagten. Dog skal det understreges, at mandattallene er behæftet med en vis usikkerhed, og at selv små udsving på de enkelte partiers tilslutning kan ændre øjebliksbilledet.



Om målingen Norstat-målingen er baseret på 1.207 interview med et repræsentativt udsnit af danskerne foretaget i perioden 8.-15. august.



Spørgsmål: »Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?«

Den statistiske usikkerhed er størst for de store partier og svinger mellem +/- 2,48 og 0,91 procentpoint.

Andre medier har hen over sommer bragt målinger, hvor Uffe Elbæk og co. stod til at blive tungen på vægtskålen.

Hos Alternativet ændrer Norstat-målingen ikke spor på strategien, understreger politisk ordfører Carolina Magdalene Maier.

»Vi står fast på vores beslutning om først og fremmest at pege på os selv, og hvis ikke vi får flertal, så vil vi slet ikke pege på nogen. Det gælder også selvom, der måtte være et blåt flertal efter valget. Vi vil heller aldrig forhindre nogen i at danne regering,« siger hun, men glæder sig alligevel over, at oppositionen ser ud til at blive styrket.

Onsdag advarede Socialdemokratiet om, at Uffe Elbæks statsministerambition kan koste muligheden for at vippe VLAK-regeringen af pinden.

»Med dets udmelding vil Alternativet i realiteten forære statsministermagten til Lars Løkke Rasmussen (V),« sagde Henrik Dam Kristensen (S) og indvarslede dermed en ny og hårdere tilgang til det lille grønne parti.



Men hvis målingen står til troende, kan det være stor ståhej for ingenting.

Socialdemokratiet anklager Alternativet for at forære magten til Lars Løkke

Socialdemokratiet ønsker at danne en ren S-regering efter valget, men både SF, Enhedslisten og De Radikale kræver indflydelse på blandt andet udlændinge- og klimapolitikken for at ville pege på Mette Frederiksen som statsminister.



Senest har Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, meldt ud, at hun selv er statsministerkandidat, hvis partierne EL, ALT og SF bliver større end S ved valget. Det ser dog ikke ud til at ske, viser Norstat-målingen.

Analytiker: Derfor er Skippers statsministerplan helt urealistisk

Her står Socialdemokratiet fortsat til at blive det største parti med 47 mandater, og ligger dermed komfortabelt foran foran de tre venstrefløjspartier, som tilsammen kan mønstre 34 mandater.

Venstre står til 32 mandater, mens DF ligger på 29.

Nye Borgerlige er akkurat over spærregrænsen efter at have ligget under i juni, men den statistiske usikkerhed er for stor til at Pernille Vermund kan finde champagnen frem endnu. Kristendemokraterne ser ikke ud til at komme ind.