Analytiker: Enhedslistens statsministerambition er helt urealistisk

Enhedslistens statsministerambition er fuldstændig urealistisk og i virkeligheden også ren snak.

Sådan lyder vurderingen fra Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, efter at EL's politiske ordfører, Pernille Skipper, ligesom Uffe Elbæk har valgt at gøre sig selv til statsministerkandidat ved det kommende folketingsvalg.

Forudsætningen er dog, at partierne til venstre for Socialdemokratiet går markant frem ved valget. Og samtidig afviser Skipper − modsat Uffe Elbæk − at gøre Lars Løkke Rasmussen til statsminister ved at »trække sine mandater ud af ligningen«.

Men planen har stadig ingen gang på jord, mener Marchen Neel Gjertsen:

»For det første er der ikke noget, der tyder på, at der kommer den stærke venstrefløj, som er præmissen for, at EL vil række ud efter statsministerposten.«

»For det andet: Selv hvis Enhedslisten, Alternativet og SF går markant frem og overhaler Socialdemokratiet, så har jeg svært ved at se, at SF ser sig selv i den plan, og lige nu peger Uffe Elbæk jo på sig selv,« siger hun.

SF peger fortsat på Mette Frederiksen (S) som statsminister, men vil ikke give S frit spil til at føre udlændingepolitik med Dansk Folkeparti efter valget, fastslog SF-formand Pia Olsen Dyhr så sent som i onsdags.

Og for det tredje, påpeger Marchen Neel Gjertsen, så er det tvivlsomt, om S overhovedet ville støtte en EL-statsminister, hvis det kom dertil.

»Hvis valget står mellem Skipper og Løkke, så tror jeg faktisk, at S ville foretrække en venstremand, frem for hvad de anser for at være en kommunist,« siger hun.

Derfor ser hun mest af alt Enhedslistens udmelding som en reaktion på, at Alternativet før sommerferien lagde billet ind på statsministerposten.

»Jeg tror, at mange af Alternativets og nok også Enhedslistens vælgere godt kan høre musikken i at få en tredje statsministerkandidat på banen. Jeg tror, at det har udfordret Enhedslisten at blive spurgt, hvorfor de ikke hellere vil have Uffe Elbæk end Mette Frederiksen,« siger Marchen Neel Gjertsen og fortsætter:

»Lige nu er banen desuden kridtet op for, at partierne kan mene nærmest hvad som helst om den kommende regeringsdannelse, og det har også givet Enhedslisten blod på tanden.«

Men hvor Alternativets linje kan udgøre et potentielt alvorligt problem for Mette Frederiksen, fordi partiet påstår, at det ikke vil forhindre Løkke i at danne regering, så skyder Enhedslisten med løst krudt, fordi Skipper og co. meget klart siger, at de ikke vil gøre en politiker fra blå blok til statsminister.

»Og så har de ingen andre steder at gå hen end til Mette Frederiksen,« konstaterer Marchen Neel Gjertsen.