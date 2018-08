Mette Frederiksen afviser at rokke ved udlændingepolitikken

Støttepartierne for den måske kommende socialdemokratiske regering skal nok få indflydelse. Men ikke på udlændingepolitikken.

Det var et af hovedbudskaberne fra S-formand Mette Frederiksen, da hun onsdag holdt pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde i Kolding.

Her kommenterede hun for første gang den seneste tids mange udmeldinger om statsministerkandidater, dronningerunder og krav til den nye regering, der måske kommer efter næste valg.

»Jeg anser det meste af den uenighed, der er i rød blok, som uenighed om udlændingepolitikken. Uenighederne er reelle, og de kommer ikke til at blive mindre eller forsvinde. Men hvis vi i Socialdemokratiet ændrer på vores udlændingepolitik, så er vores troværdighed væk,« sagde Mette Frederiksen.

Siden hun i juni meddelte, at hun går efter at danne en smal, socialdemokratisk mindretalsregering, der kan samarbejde både til højre og til venstre i Folketinget, er der sket meget i oppositionen.

Uffe Elbæk (ALT) har meldt sig som statsministerkandidat, det samme har Enhedslistens Pernillie Skipper, hvis venstrefløjen går markant frem. Og senest har De Radikales leder Morten Østergaard krævet en skriftlig garanti fra Mette Frederiksen for at ville gøre hende til statsminister.

Kravet fra De Radikale er blandt andet, at en S-regering skal føre en udlændingepolitik, der er uafhængig af Dansk Folkeparti.

Men det kan den gamle samarbejdspartner, De Radikale, godt glemme, fastslår Mette Frederiksen. Udlændingepolitikken lægger altså fast, selvom der er »dybe uenigheder« i den såkaldte røde blok.

»Når det kommer til tilstrømningen, så ligger udlændingepolitikken fast.«

»Socialdemokratiet kan ikke zig-zagge på udlændingeområdet,« understregede hun.

Til gengæld lovede Mette Frederiksen, at støttepartierne naturligvis får indflydelse på andre områder, hvis de bliver støttepartier for hendes eventuelle regering.

»Selvfølgelig er partierne, der er parlamentarisk grundlag, tættere på regeringen end dem, der ikke er parlamentarisk grundlag.«

»Nej tak til ultimative krav. Og nej til at nogle partier skal have lov til at definere, hvilke partier, der skal samarbejde,« sagde hun.

»Et mindretal kan ikke tvinge er flertal til at føre en anden politik end den, det ønsker.«

Hun afviste også blankt at give De Radikale den skriftlige garanti, som Morten Østergaard kræver for at støtte hende som statsminister.

»Ja, det gør jeg,« sagde hun.

Ydermere kommenterede hun Alternativets statsministerambitioner og udtrykte tvivl om, hvorvidt det lille grønne parti virkelig vil lade Lars Løkke Rasmussen (V) fortsætte statsminister.

»Med de mærkesager, som Alternativet har, er det mig ubegribeligt, hvis partiet ender med at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister,« sagde hun.