Løkke: Valget kommer først til næste år

Spekulationerne om et hurtigt efterårsvalg er allerede i fuld gang i både pressen og på Christiansborg, men statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser ikke noget hastværk med at få udskrevet det næste folketingsvalg.

Det slår han fast fredag på Venstres sommergruppemøde i Aarhus.



»Jeg ved godt, at folketingsvalg, bogstavleg, valgløfter og dronningerunder har en stor interesse. Men helt ærligt, det er jo først til næste år. Det er først i 2019. Vi befinder os i 2018,« siger han.

Adspurgt om man skal forstå udmeldingen som en garanti for, at der ikke kommer valg i år, svarer Løkke:

»Ja, det må du da gerne.«

Når tiden kommer, vil Venstre gå til valg på at fortsætte det nuværende VLAK-regeringssamarbejde, fastslår statsministeren.



Mistet overblikket? Se, hvem der peger på hvem som statsminister

Støttepartiet Dansk Folkeparti har ellers gjort det klart, at det ikke ønsker Liberal Alliance i regering. Til gengæld er DF-formand Thulesen Dahl helt på linje med Løkke, hvad angår valgudskrivelse. I sidste uge opfordrede Thulesen Dahl netop til at bruge resten af året på at opnå politiske resultater − først og fremmest en finanslov for næste år − og så gemme valgkampssnakken til efter nytår.

Valget skal senest holdes til juni næste år.

I juni annoncerede Alternativet, at partiet peger på Uffe Elbæk som statsminister, og senest har Enhedslistens Pernille Skipper smidt sit navn i puljen, under forudsætning af at venstrefløjspartierne tilsammen bliver lige så store som S ved valget.

Ny måling: Rød blok større end blå selv uden Alternativet

I efteråret vil regeringen se på fem udvalgte områder: forbedring af kernevelfærden, styrkelse af det nære sundhedsvæsen, løft af erhvervsuddannelser, styrket psykiatri og indsats for de sårbare og ikke mindst klimaet.

Regeringen vil blandt andet fremlægge en ny klimaplan.

»Klimaet er den største globale udfordring, når vi ser på fremtiden,« siger Løkke.