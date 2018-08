LA garanterer at støtte en borgerlig regering

I dag sidder Liberal Alliance i regering, men selvom partiet går til valg på at forsætte samarbejdet med V og K, så er det et åbent spørgsmål, om det også bliver tilfældet efter det kommende folketingsvalg.

Alligevel ønsker LA-leder Anders Samuelsen nu at slå fast, hvor LA's støtte ligger.



»Vi vil gerne give det klare signal til danskerne, at kommer der et borgerligt-liberalt flertal, så er det helt sikkert, at LA støtter en borgerlig-liberal regering, og så vil vi kæmpe for at sørge for, at den fører så borgerlig-liberal politik som overhovedet muligt − enten inden for eller uden for,« siger han på partiets sommergruppemøde torsdag.

LA vil fjerne uddannelsesloftet

Ifølge LA-lederen er alt andet end at sige klart, hvilken farve regering man ønsker, at gamble med det borgerlige Danmark. Det risikerer at føre til højere skatter og mere socialdemokratisme, advarer han.

Dermed synes Samuelsen at love, at LA også vil støtte en regering bestående af Venstre og Dansk Folkeparti.

Direkte adspurgt om det er tilfældet, svarer han, at bogstavleg er ren teori - det afgørende er, om regeringen er rød eller blå:

»Jeg går til valg på at fortsætte VLAK-regeringen. Jeg ser ingen grund til, at man skal eksperimentere med dronningerunder, som Dansk Folkeparti lægger op til. For det har historisk vist sig at kunne føre magten over i Socialdemokratiets hænder.«

»Jeg kan give en garanti for, at hvis der er et borgerligt-liberalt flertal, så skal det bruges til at føre borgerlig liberal politik i en borgerlig-liberal regering. Så må vi se, hvad det er for en. Vores udgangspunkt er, at den nuværende regering skal fortsætte. Alt andet er teori.«

Udmeldingen kommer efter en sommer, hvor DF-formand Kristian Thulesen Dahl har slået fast, at LA hverken skal med i en ny blå regering eller have indflydelse på regeringsgrundlaget.



»Det bliver dem, der laver en regering, der også laver et regeringsgrundlag. Og det skal kun afspejle kompromiset blandt de partier, som indgår i en ny regering,« sagde Thulesen Dahl til Jyllands-Posten i juni og fortsatte:

»Det bliver en nydannet regering, hvor Liberal Alliance så ikke er en del af regeringen.«

DF i clinch med LA: Liberal Alliance får ikke indflydelse på et blåt regeringsgrundlag »Flatterende så optaget, Dansk Folkepartis leder er af Liberal Alliance,« siger LA’s politiske ordfører.

LA går til valg på at forsætte det nuværende VLAK-regeringssamarbejde. Partiet mener, at støttepartiet DF bør standse flirten med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.



»Vi er bekymrede for, at DF kun i første runde (hos dronningen, red.) vil love at pege på Lars Løkke,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

»Vi synes, at DF skal sige klart til vælgerne, at de peger på en blå regering hele vejen igennem.«

Folketingsvalg skal senest afholdes til juni næste år.



Rettelse: Det fremgik tidligere af denne artikels overskrift, at LA garanterede at støtte en eventuel V-DF-regering. Efterfølgende udtalelser fra Anders Samuelsen har imidlertid sået tvivl om den udlægning. Derfor er artiklen opdateret og overskriften ændret.