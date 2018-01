Uroen ulmer stadig i Liberal Alliances baghave

Trods en uforbeholden undskyldning fra partileder Anders Samuelsen fortsætter uroen med at ulme i dele af Liberal Alliances bagland.

Torsdag forlod yderligere to lokale partisoldater partiet i protest mod manglende politiske resultater i regeringen, men også fordi de var vrede over ledelsens behandling af regionsrådsmedlem i Syddanmark, Marianne Mørk Mathiesen, som mandag annoncerede sit exit fra LA.

De to nu tidligere LA’ere, Esbjerg-lokalformanden Rene Christensen-Dokbua og den tidligere ditto Carsten Grumsen, anklagede Joachim B. Olsen (LA) og gruppeformand Leif Mikkelsen (LA) for at have fremsat »usande kommentarer« om Marianne Mørk Mathiesens bevæggrunde for at melde sig ud. Blandt andet, at hun var utilfreds med ikke havde »fået opmærksomhed nok«.

Ny lokalformand forlader LA: »Tusind tak,« skriver Joachim B. Olsen

Joachim B. Olsens kommentar til deres farvel var lige så kort, som den var spydig:

»Tusind tak!« skrev han på Facebook og anklagede senere de to Esbjerg-folk for »illoyalitet«, fordi de har kritiseret partitoppen og opfordret LA til at træde ud af regeringen i forbindelse med de kuldsejlede forhandling om skat og udlændingepolitik.

Sagen kort: Efter et langstrakt forhandlingsforløb opgav VLAK-regeringen i begyndelsen af januar at lande en stor »ambitiøs« skatteaftale med Dansk Folkeparti.

Efter den besked opfordrede flere af partiets lokalformænd folketingsgruppen til at træde ud af regeringen. Enkelte opfordrede partileder Anders Samuelsen til at gå af.

På Facebook offentliggjort Samuelsen en undskyldning for hele forhandlingsforløbet, som han ikke mente havde været »værdigt« for partiet.

Efter et møde fredag d. 12 januar meddelte Anders Samuelsen, at Liberal Alliances hovedbestyrelse fortsat bakkede fuld op om både regeringsdeltagelse og partiledelsen.

»Det har jeg intet til overs for,« skrev han blandt andet.

Adspurgt vil Rene Christensen-Dokbua ikke direkte svare på kritikken fra Joachim B. Olsen.

»Jeg fornemmer, at der er stor utilfredshed i baglandet, og jeg tror, der er mange, der vil undlade at forny deres medlemskab,« lyder det blot.

I Varde nøjes den lokale LA-formand, Brian Martin Saatterup, med at konstatere, at Joachim B. Olsen »siger mange sjove ting«, mens lokalformand i Mariagerfjord, Henning Børgesen, kalder kommentarerne »latterlige«. Joachim B. Olsen burde holde sig for god til den slags, mener han.

Kritikere står fast

I sidste uge viste en rundringning blandt 54 LA-lokalformænd, som Jyllands-Posten foretog, at 11 mente, at partiet enten burde overveje at forlade regeringen eller gøre det straks. En af dem var netop Brian Martin Saatterup fra Varde. Han har respekt for, at Anders Samuelsen siden har sagt undskyld og påtaget sig ansvaret for LA’s krise, men det har ikke ændret hans holdning. Han mener fortsat, at LA bør træde ud af regeringen:

»Det mente jeg dengang, og det mener jeg stadig,« siger Brian Martin Saatterup.

Vreden vokser mod Samuelsen: »Kaptajnen har sænket skuden«

Han ærgrer sig derfor over, at LA-ledelsen på Christiansborg valgte at blive. Og nu er hans tålmodighed brugt op: Næste gang partiet må se en mærkesag smuldre mellem hænderne, så er det nok, mener han:

»Så vil jeg sige: Nu er det nu – nu skal vi ud af den regering.«

Henning Børgesen fra Mariagerfjord står også fast på sin tidligere opfordring til, at droppe VLAK-samarbejdet. Modsat kritikerne i Esbjerg overvejer han dog ikke sit partimedlemskab.

»Der er ikke andre partier, som jeg har mere til fælles med end Liberal Alliance.«

»Jeg har det fint med, at vi laver en skævert, men nu skal vi som parti også notere os, hvad der skal til for at komme videre. Og der er vi ikke helt endnu,« tilføjer lokalformanden.

Fra 15,1 mia. kr. til 3,5 mia. kr.: Mens LA fejrede sine sejre, skrumpede skattelettelserne Selv »en blind« kan se, at LA’s handlinger i skatteforhandlingerne fik konsekvenser, lyder kritikken fra regeringspartnerne V og K.

Sådan er det dog ikke alle LA-medlemmer, der har det.

»Jeg har mange folk, der ringer og spørger mig, om de skal forny deres medlemskab eller ej,« Trine Søe, der er lokalformand i Dragør og fortsætter:

»Jeg fornemmer en uro i baglandet.«

Rune Hjortkjær Meldgaard, lokalformand hos LA i Aarhus, var tidligere en af dem, der ville hive partiet ud af regeringen. Men nu har han skiftet holdning.

»Vi havde et rigtig godt hovedbestyrelsesmøde (fredag i sidste uge, red), hvor ledelsen lyttede til, hvad baglandet havde at sige, og kom med nogle rigtig gode argumenter for, hvorfor vi skal blive i regering. Det er den rigtige beslutning som verden ser ud nu,« siger han.

En krigsskadeomkostning

LA-gruppeformand Leif Mikkelsen oplever, at uroen i baglandet har lagt sig siden hovedbestyrelsesmødet, hvor der var opbakning til både regeringsdeltagelsen og partiledelsen. Udmeldelserne fra Esbjerg betragter han som »krigsskadeomkostninger«, der ikke kom som nogen overraskelse.

»De har været utilfredse længe. Nu er de så gået, og jeg vil ønske dem held og lykke fremover.«

»Jeg noterer mig, at ingen er utilfredse med vores politik. Folk er bare frustrerede over, at vi ikke får den igennem. Det er vi sådan set også herinde på Christiansborg. Det er faktisk os, der er allermest ærgerlige.«