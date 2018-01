LA har mistet sit eneste regionsrådsmedlem i Syddanmark

Den seneste tids stormvejr omkring Liberal Alliance og partiets leder, Anders Samuelsen, får nu konsekvenser for partiet i Region Syddanmark, oplyser TV2 Fyn.

Liberal Alliances eneste medlem i regionsrådet, Marianne Mørk Mathiesen, har mandag morgen meldt sig ud af partiet.

- Det helt afgørende er, at vi fuldkommen har mistet vores troværdighed, siger Marianne Mørk Mathiesen til TV 2/Fyn om sin beslutning.

Hun forlader partiet, efter at regeringen har opgivet at samle flertal for historisk store skattelettelser.

I stedet vil regeringen gå efter lette skatten en smule for de laveste lønindkomster og give større fradrag for at spare op til pension.

- Dråben var den sidste udmelding om, at vi igen opgav en sag, vi har stået stejlt på. Det var dråben: At vi endnu engang laver en kolbøtte og endnu engang efter en fejlslagen ledelsesvurdering, siger Mørk Mathiesen til TV 2/Fyn.

Marianne Mørk Mathiesen understreger, at hun har stor respekt for Anders Samuelsens vedholdenhed, som ifølge hende har skabt Liberal Alliance.

- Han har skabt et parti fra nul og gjort det til det, det er i dag. Men i det sidste års tid har han som leder lavet basale fejl, mener hun.

Hun mener, at Anders Samuelsen i stedet burde have trukket sig. Ikke bare for sin egen troværdigheds skyld, men for partiets.

Fremover vil Marianne Mørk Mathiesen være løsgænger i regionsrådet i Region Syddanmark. Hun har ikke travlt med at finde et nyt parti, oplyser TV 2/Fyn.

- Jeg skal bare have slikket mine sår. Og så skal jeg have fundet mine politiske ben, siger Marianne Mørk Mathiesen.

Fredag mødtes Liberal Alliances hovedbestyrelse i Nybog. Her var der fuld opbakning til såvel fortsat regeringsdeltagelse som Samuelsens fortsatte lederskab, lod Samuelsen forstå efter mødet.