Vreden vokser mod Samuelsen: »Kaptajnen har sænket skuden«

De liberale protester tager til mod Anders Samuelsen, politisk leder for Liberal Alliance, efter at regeringen har opgivet at få gennemført en stor, ambitiøs skattereform.

Nu taler lokalformænd i partiet ligefrem om at skifte ud i partiets øverste ledelse.

»Jeg synes, man bør overveje, om man har sat det rigtige hold til at lede partiet frem mod et kommende valg,« siger LA’s lokalformand i Fredensborg, Mia Due Christensen, der mener, at Anders Samuelsen har ageret »taktisk uklogt«.

»Partiet blev grundlagt på fire mærkesager. Ingenting er kommet igennem,« tilføjer hun.

John Dalgaard, lokalformand for LA i Lejre, kalder situationen for »en katastrofe« og mener, at Anders Samuelsen ikke bør fortsætte som politisk leder.

»Hans troværdighed har lidt et alvorligt knæk, og det er altafgørende,« siger John Dalgaard.

I Varde konstaterer den lokale LA-formand, Brian Martin Saatterup, at det vil være fint med et lederskifte, så »vi får et andet syn på tingene og en mere offensiv holdning i stedet for sådan en gang taburetpolitik«:

»Nok er nok. Lad os nu komme ud af den regering.«

Kritikken er usædvanlig, fordi LA er kendt for at være et topstyret parti med et disciplineret bagland, der normalt bakker entydigt op om ledelsen.

Jyllands-Posten har talt med 54 lokalformænd fra LA. 28 støtter regeringsprojektet. 15 har ingen kommentarer. 11 lokalformænd mener stik mod lederens linje, at LA bør overveje at forlade regeringen eller skride direkte til handling og stemple ud af ministerkontorerne nu.

Lyt til baglandet

En af dem er Trine Søe, lokalformand for LA i Dragør.

»Jeg har allerede fået reaktioner fra min bestyrelse, der siger, at kaptajnen har sænket skuden,« siger hun, men fastslår, at »det er op til medlemmerne at vælge en formand«.

Søren Nielsen, formand for Liberal Alliances Ungdom, opfordrer ledelsen til at lytte til baglandet:

»Der skal ske et eller andet. Om det er en udskiftning i ledelsen, må være op til folketingsgruppen. Men der skal ske noget.«

Forelagt kritikken svarer Anders Samuelsen, at »det er mig, der leder partiet«:

»Vi skaber resultater hele tiden. Skatterne bliver sænket konstant. Ikke i så hurtigt et tempo, som vi gerne ville. Det skal jeg være den første til at beklage.«

På Facebook skriver Anders Samuelsen onsdag aften:

»I disse dage er vi så igen i massivt stormvejr. Der har været skrevet og sagt rigtig meget i de seneste uger om finanslov, om skatteforhandlinger og om udlændingepolitikken. Og der har været sagt og skrevet meget om mig, Liberal Alliance, vores position, vores synspunkter, om vi er vindere eller tabere, om vi skal sidde i regering eller ej.

UNDSKYLD! Det er 100% og ene og alene mit ansvar. Jeg tager tævene og de er fortjente. Kritikken er 100% i orden.

Det har ganske enkelt ikke været værdigt - og jeg beklager dybt overfor jer alle. Uden forbehold. Jeg bøjer nakken. Jeg har fejlet.«