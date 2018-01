Endnu en lokalformand forlader LA i protest: »Tusind tak,« skriver Joachim B. Olsen

Balladen omkring Liberal Alliance er ikke ovre. I hvert fald ikke i Esbjerg.

Her har formanden og den tidligere formand for Liberal Alliances lokalbestyrelse valgt at forlade bestyrelsen og partiet. Det meddeler de to i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter Liberal Alliances eneste regionsmedlem i Region Syddanmark, Marianne Mørk Mathiesen, mandag valgte at trække sig. Hun udtalte i den forbindelse, at partiet har mistet troværdighed ved at fortsætte i regeringen, selvom det ikke kunne få skattelettelser igennem.

Lokalbestyrelsen i Esbjerg var i sidste uge ude med en opfordring, om at Liberal Alliance burde trække sig fra regeringen »grundet den seneste udvikling«, men det er som bekendt ikke sket.

Og det er en af de primære årsager til, at de to politikere forlader partiet, lyder det.

»Som følge af den uændrede politiske situation, og ikke mindst usande kommentarer fremsat om Marianne efter hendes udmeldelse af bl.a. Leif Mikkelsen (organisatorisk landsformand for Liberal Alliance, red.) og JB Olsen (Joachim B. Olsen, MF for LA, red.), har vi nu også valgt at trække os fra LA-EK bestyrelsen, og melde os ud af Liberal Alliance,« skriver formand, Rene Christensen-Dokbua, og tidligere formand Carsten Grumsen i pressemeddelelsen.

De to politikere uddyber ikke, hvad de usande kommentarer består i. Men landsformand Leif Mikkelsen sagde, da Marianne Mørk Mathiesen tidligere på ugen meddelte sin afgang fra partiet, til TV Avisen, at han ikke var overrasket.

»Hun var også godt utilfreds med valget og synes ikke, hun fik opmærksomhed nok. Det er nok også det, der har ført til det her nu. Hun synes simpelthen ikke, hun bliver pleaset nok. Det er der ikke noget at gøre ved. Så må hun klare sig selv,« sagde han ifølge DR.

Joachim B. Olsen gjorde på Mørk Mathiesens Facebook-opslag opmærksom på, at hun kunne have valgt at forlade partiet før regionsrådvalget. Han indikerede dermed, at hun kun blev i partiet, fordi det var svært at sikre genvalg som løsgænger.

Folketingspolitikeren har også kommenteret det seneste opslag fra Esbjerg-formændene.

»Tusind tak!« nøjes Joachim B. Olsen med at skrive.

Senere anklager han de nu tidligere LA'ere for at have handlet illoyalt over for partiet:

»Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg finder upassende: Offentlig kritik af sit eget parti i et stormvejr. Altså illoyalitet. Det har jeg intet til overs for. Beklager, men det har jeg ikke,« skriver han i et svar under Facebook-opslaget.