Samuelsen: Sejrsikre Facebook-opdateringer kostede »historiske« skattelettelser

For skatteyderne var det muligvis danmarkshistoriens dyreste Facebook-opdatering, da LA-lederen Anders Samuelsen i december lovede danskerne »de største skattelettelser i historien«, selvom aftalen endnu ikke var på plads.

Den bombastiske udmelding fik nemlig regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, til at løbe fra den »forståelse«, der angiveligt var i blå blok på daværende tidspunkt om at give store skattelettelser til fordel for markante udlændingestramninger, som DF ønskede.

Baggrund: Forstå balladen i Liberal Alliance

Det erkender Anders Samuelsen selv forud for et krisemøde i Nyborg, hvor LA-toppen skal forklare sig over for kritiske røster i baglandet.

»Fordi vi gik ud og sagde, at der var en sådan forståelse og at nu kommer skattelettelserne, så var det ikke en forståelse, der holdt længere. Så på den måde kan du sige, at det har kostet. Så må vi se, om vi kan vinde det ind,« sagde Samuelsen til flere medier herunder TV 2 News, da han ankom til mødet.

V og K går i rette med Samuelsen om skat

På baggrund af lækkede forhandlingspapirer kunne Jyllands-Posten fredag fortælle, at der lå et aftaleudkast, som ville betyde skattelettelser for 10,8 mia. kr. på forhandlingsbordet, da Samuelsen lovede danskerne skattelettelser.

Men efter hans sejrssikre attitude og partiets trusler om ikke at stemme for finansloven skrumpede skitsen på under en uge ind til 7,2 mia. kr., viser endnu et aftaleudkast.

Og efter nytår blev planerne om »en ambitiøs skattereform« helt taget af hylden. I stedet forhandler regeringen og DF nu om en skattepakke, der tegner til at sænke skatten på arbejde for 1 mia. kr. og gøre det mere attraktivt at spare op til pension for ca. 2,5 mia. kr. Altså samlet 3,5 mia. kr.

Adspurgt om han tror, at hans egen Facebook-opdatering gjorde udslaget, svarede Samuelsen:

»Der er ingen tvivl om, at min opdatering om, at nu kom de historisk store skattelettelser, førte til, at den forståelse, der var, den løb nogen fra.«

»Der er intet i det her forløb, der ikke er mit ansvar,« tilføjede han.

Han understregede dog, at ingen ved, hvordan forhandlingerne var endt, hvis ikke LA var gået ud i fuld offentlighed og lovet gigantiske skattelettelser.

Hans tro væbner, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), er dog ikke helt enig med sin partileder: Han tvivler på, at LA-udmeldingerne på de sociale medier virkelig gjorde udslaget:

»Hvis og hvis og hvis. Det kan man selvfølgelig godt lave kontrafaktisk historie på. Jeg nægter at tro, at et tweet eller to skal være det, der afgør, om der bliver skattelettelser i Danmark,« sagde han til TV 2 News ved ankomsten i Nyborg, men tilføjede, at han står »100 procent på mål« for LA's adfærd under forhandlingerne:

»Selvfølgelig er vi enige om de beslutninger, der blev truffet.«

Onsdag lagde Anders Samuelsen sig fladt ned og undskyldte på Facebook sin konfrontatoriske forhandlingstil.