Østrig er ikke begejstret for tysk asylkompromis: Vi er klar til at beskytte vores sydlige grænser

Mens CDU og CSU måske åndede lettede op efter at have indgået et kompromis på asylområdet, som sikrede, at søsterpartierne kunne forblive forbundne, var glæden på den anden side af den grænse, som partierne vil beskytte, til at overse.

En del af løsningen på asylstriden indebærer oprettelsen af såkaldte transitcentre ved den tysk-østrigske grænse. Her vil man placere flygtninge og migranter, som allerede er registreret i andre EU-lande, og dernæst udvise dem direkte til de pågældende lande efter aftale.

Hvis ikke man kan opnå en aftale med disse EU-lande skal »afvisningen ved den tysk-østrigske grænse ske efter aftale med Republikken Østrig,« lyder det ifølge tyske medier i aftalepapiret.

Men der er ikke nogen aftale med Østrig, og spørgsmålet er, om østrigerne vil være villige til at indgå en sådan. I en fælles udtalelse fra Østrigs kansler Sebastian Kurz, vicekansler Heinz-Christian Strache og indenrigsminister Herbert Kickl kræver regeringen en afklaring af, hvad aftalen mellem CDU og CSU konkret betyder.

Sebastian Kurz og den tyske indenrigsminister Horst Seehofer, som har været hovedperson i striden mellem CDU og CSU, mødtes i juni det tyske indenrigsministerium. Foto: Markus Schreiber/AP

»Vi forventer nu en hurtig afklaring af den tyske position,« lyder det ifølge østrigske medier i udtalelsen, som understreger, at Østrig vil blive nødt til at handle.

»Enigheden mellem CDU og CSU tyder på, at Tyskland vil iværksætte nationale foranstaltninger til bekæmpelse af migrantstrømmen. Skulle det være den tyske regerings position, ser vi os nødsagede til at tage skridt for at afværge ulemper for Østrig og landets befolkning. Forbundsregeringen er forberedt på at iværksætte særlige foranstaltninger for at beskytte vores sydlige grænser.«

I samme udtalelse påpeger de tre, at de tyske overvejelser understreger vigtigheden i at finde en fælles europæisk løsning for beskyttelse af EU's ydre grænser.

Den tidligere østrigske forsvarsminister Hans Peter Doskozil mener, at løsningen er uacceptabel og kalder kompromisset for »en ensidig belastning for Østrig.«

Det vides fortsat ikke, om den tyske regeringspartner SPD kan gå med på kompromisforslaget. Koalitionsledelsen mødes tirsdag aften.