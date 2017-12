Østrigs kansler: Militæret skal hjælpe med at løse flygtningekrisen

Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, mener ikke, at EUs beslutning om flygtningekvoter er vejen frem. I stedet har han foreslået EU at skabe nogle såkaldt »Sikre zoner« i de konfliktramte områder i Mellemøsten, så flygtninge kan vende tilbage. Som et kontroversielt twist oveni mener han, at Bruxelles skal organisere det med militære midler. Det skriver det tyske nyhedsbureau Deutsche Welle.

»Det hjælper ikke Europa at tvinge landene til at tage flygtninge. Diskussionen giver ingen mening,« siger han til det tyske medie Bild.

Han har under hele krisen været modstander af måden Tysklands forbundkansler, Angela Merkel, har håndteret situationen på med sin politik om at åbne dørene for flygtninge.

Fakta: Hvad er en kvoteflygtning?

I stedet vil han bruge miltæret til at skabe sikkerhed i konfliktområderne. Sikre zoner er allerede blevet implementeret i Syrien tidligere på året. Det er områder, hvor begge parter enes om ikke at bekrige hinanden, hvilket skaber et sikkert område for hjælpeorganisationer, som er tilstede for at hjælpe dem, som bliver ramt af konflikten.

»Hvis det ikke er muligt at omdistribuere flygtninge, så burde de blive hjulpet i sikre zoner på deres eget kontinent. EU burde støtte det, måske endda organisere det og bakke det op militært,« sagde Sebastian Kurz ifølge Deutsche Welle.