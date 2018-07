Merkel og Seehofer har indgået kompromis i asylstrid: Vil bygge transitcentre på grænsen

Forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, er nået frem til et kompromis i en strid om asylpolitikken, der har domineret tysk politik de seneste dage.

Horst Seehofers CSU, der er søsterpartiet til Angela Merkels CDU, havde ellers truet med at forlade regeringen over striden, der altså nu foreløbigt er bilagt.

- Vi har fundet frem til en holdbar løsning. Der er opnået klar enighed mellem vores to konservative partier. Jeg bliver ved med at være indenrigsminister, siger Seehofer efter maratonmøder i Berlin mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Seehofer siger, at "vi har en klar løsning til, hvordan illegal migration skal stoppes ved den østrigsk-tyske grænse".

Efter forhandlingerne siger Angela Merkel, at Tyskland vil oprette transitcentre på grænsen mellem Tyskland og Østrig.

- Vi vil oprette transitcentre i Tyskland og derfra udføre tilbagesendelser efter aftale med lande, hvor asylansøgerne kommer fra, og hvor de allerede er registreret.

- På den måde bevares ånden i partnerskabet i EU, og vi tager et vigtigt skridt for at kontrollere sekundær migration, siger Angela Merkel efter forhandlingerne.

Aftalen kræver fortsat støtte fra Merkels anden koalitionspartner, socialdemokraterne i SPD, før den kan blive regeringspolitik.

Oppositionspolitikere var hurtigt ude at kritisere aftalen.

På Twitter kalder Bernd Riexinger fra det socialistiske parti Die Linke transitcentrene for "masseinterneringslejre" og skriver, at "menneskeheden gik tabt undervejs" i forhandlingerne.

Topledere fra Merkels CDU og søsterpartiet CSU, der ledes af Seehofer, kæmpede dagen igennem for at løse asylstriden, som truede med at vælte den tyske koalitionsregering.

Seehofer truede med at forlade regeringen, hvis Merkel og CDU ikke skærper den tyske asylpolitik.

Striden bestod i, at Horst Seehofer ikke var tilfreds den tyske asylpolitik og ej heller den aftale, der blev indgået af EU's regeringschefer fredag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Horst Seehofer har villet stoppe asylansøgere ved grænsen til Bayern, mens Angela Merkel har søgt en europæisk løsning.

Så sent som natten til mandag var Horst Seehofer alt andet end forhandlingsvenlig i sin retorik over for den tyske kansler.

- Jeg vil ikke lade mig sparke af en forbundskansler, som kun er forbundskansler i kraft af mig, sagde han med henvisning til CSU's gode valgresultat i Bayern.