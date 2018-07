Nu har regeringspartneren SPD fået nok: »CSU er på et farligt egotrip, som lammer Tyskland og Europa«

Mens CDU og CSU har brugt de seneste uger på at skændes om flygtningepolitikken, har regeringspartneren SPD holdt sig i baggrunden.

Men nu bryder formanden, Andrea Nahles, den relative tavshed, som har præget partiet i striden. Ved et pressemøde annoncerede Nahles, at hun og Olaf Scholz havde opfordret til et møde med spidserne i koalitionen. Et møde, som ifølge Bilds oplysninger vil finde sted mandag kl. 22.

Regeringskrisen spidsede til natten til mandag, da Horst Seehofer, som få timer forinden havde sagt, at han ville træde tilbage som partiformand og minister, trak i land og sagde, at han ville give det tre dage og holde endnu et møde med CDU for at finde en løsning.

»Min tålmodighed er ved at være tyndslidt,« sagde Andreas Nahles, som kaldte CDU og CSU's opførsel for »et hensynsløst drama.«

Hun fortsatte:

»CSU er på et farligt egotrip, som lammer Tyskland og Europa. CDU bliver trængt op i en krog af ultimatummer, afpresningsforsøg og tilbagetrækningstrusler. Der er indtil videre ingen udsigt til kompromisser. Det går ikke på denne måde. Vi forventer af CDU og CSU, at de endegyldigt stopper deres skænderier, at de bekender sig til og koalitionsaftalen og denne koalition, så vi kan vende tilbage til det grundlæggende og arbejde som regering.«

Men, advarede partiformanden, CDU og CSU skal ikke regne med, at SPD går med til en hvilken som helst løsning.

»Der er ikke nogen automatik i, at vi kan tilslutte os det, hvis de to unionssøstre kan blive enige.«

I weekenden udfærdigede socialdemokraterne partiets modsvar til den migrantmasterplan fra indenrigsminister Horst Seehofer (CSU), som har skabt splid mellem søsterpartierne. Blandt punkter i planen fra SPD er bl.a., at der skal findes en fælles EU-løsning på problemet.

Krisen udspringer af Horst Seehofers udmelding om, at han var klar til at trodse sin kansler og afvise flygtninge ved den tyske grænse fra den 1. juli, hvis ikke Merkel formåede at forhandle sig frem til en EU-løsning på flygtningeproblemet.

Det fik hun to uger til, og i lørdag kunne hun annoncere, at hun havde indgået en aftale med flere EU-lande om at gøre det lettere at sende asylansøgere ud af lande, hvor de er blevet afvist. Men det var altså ikke nok for Seehofer.