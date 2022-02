Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver har fredag aften afvist, at Ruslands præsident Vladimir Putin en gang for alle har bestemt sig for at angribe Ukraine. Rådgiveren, Jake Sullivan, sagde dog, at det kan ske næsten hver dag, det skal være. Og så satte han også ord på, hvordan det med en vis sandsynlighed kunne begynde:

»Det er sandsynligt, at der vil ske luftbombardementer og missilangreb og troppeindsætning,« lød det blandt andet fra Sullivan fredag aften. Han brugte meget af sin taletid på at opfordre enhver amerikaner i Ukraine til at skynde sig ud inden for de næste to dage. Efter dette, kan man nemlig risikere at blive fanget i en russisk invasion, og i den situation ville eksempelvis luftangreb kunne ramme enhver.

Og hvis først russiske tropper har begyndt et angreb, skal man ikke forvente, at USA kommer til hjælp, som man så det i Afghanistan, understregede Jake Sullivan:

»Præsidenten vil ikke sætte soldaters liv på spil ved at sende dem ind i en krigszone efter folk, der kunne være taget ud.« USA står langt fra alene med et opfordring til sine borgere om at skynde sig væk. Fredag aften lød samme melding også fra Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod, ligesom samme besked lige nu gælder blandt andet briter og hollændere.

Rusland træner også i luftrummet over Hviderusland. Her er det et Tupolev Tu-22M3 Backfire-bombefly og et Su-35-kampfly i fælles aktion. Foto: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

Jake Sullivan understregede flere gange, at man ikke tror, at Putin har truffet den endelige beslutning om en invasion endnu. Sullivan ville dog gerne konstatere, at russerne har alle de styrker klar, som en invasion ville kræve. Der er således tropper i syd på Krim-halvøen, mod øst i Rusland og mod nord i Hviderusland. Samlet set er over 130.000 soldater opmarcheret, lyder den seneste vurdering:

»Det er mere sandsynligt, at der sker en invasion nu, end vi før har troet, men det er svært at sætte procenter på. Man skal overveje en række forskellige scenarier. Men hvis man ser på måden, han har opmarcheret sine styrker og holder det sammen med vores efterretninger, så står det klart for os, at der er en stor chance for, at der sker en militær invasion, og det kan ske hurtigt. Jeg kan ikke sætte dato og klokkeslæt på, men der er en stor risiko for det.«

Jake Sullivan gentog fredag en historie baseret på amerikanske efterretninger om, at Rusland planlægger at bruge et såkaldt ”falsk flag”-angreb som undskyldning for en invasion. Denne og andre efterretninger, blev sikkerhedsrådgiveren spurgt ind til med henvisning til invasionen i 2003 af Irak, hvor USA lagde fejlagtige efterretninger om masseødelæggelsesvåben til grund for invasionen. »Lad mig sige dette: Der er en fundamental forskel på dengang i Irak og i dag. I Irak blev efterretninger brugt til at starte en krig. Vi prøver at stoppe en krig nu,« sagde Sullivan og fortsatte: »Den anden store forskel er, at i tilfældet med Irak handlede det om information om skjulte ting, som ingen kunne se - om intentioner. Nu taler vi om 130.000 tropper på grænsen. Alle kan se dem. Det er på sociale medier. Det er i jeres egne medier. I skal blot tro jeres øjne for at vide, at de har al kapaciteten på plads. Og til sidst vil jeg påpege, at hvis man ser på de seneste måneder, og hvad vi har sagt, der ville ske i november, december, januar og til nu: Så er det sket. Så vi har en pålidelig sag her,« udtalte Sullivan til salen fyldt med journalister.

En af sikkerhedsrådgiverens sidste kommentarer var en slet skjult trussel til Kina. Han lagde således ikke skjul på, at Det Hvide Hus bestemt ikke er glad for den fælles udtalelse, som Rusland og Kina har udsendt, hvor de modsætter sig en udvidelse af Nato og opfordrer alliancen til at droppe dens »koldkrigs-tilgang« til tingene. »Hvis Kina giver et prik i siden om, at de kan invadere uden nogen grund, så vil Kina lide under konsekvenser fra lande verden over - især Europa. Og Kina vil ikke kunne kompensere Rusland for de tab, landet vil lide under sanktioner og eksportindgreb,« sagde Sullivan.