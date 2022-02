Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et kort pressemøde fredag aften.

Det betyder, at alle danskere opfordres til at forlade Ukraine, mens alle rejser til landet frarådes.

Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledningen for Ukraine.

Det er frivilligt at tilmelde sig danskerlisten, og derfor er tallet ikke nødvendigvis repræsentativt for, hvor mange danskere der opholder sig i Ukraine.

Der er omkring 200 personer, der via danskerlisten har tilkendegivet, at de befinder sig i Ukraine.

Den danske ambassade i Kijev forbliver åben og operationsdygtig for nu, lyder det.

Dog kan den danske ambassade i Ukraines mulighed for at bistå danskere i Ukraine blive reduceres pludseligt.

Det er fortsat muligt at forlade Ukraine via almindelige flyruter og via vej- og togtransport, men det er uvist om eller hvornår, de muligheder bliver indskrænket.

Udenrigsministeren understreger på det korte pressemøde, at situationen i Ukraine kan ændre sig pludseligt.