USA valgte i sidste uge at udkommandere 1.700 ekstra amerikanske soldater til Polen som et led i Natos oprustning i Østeuropa for at modstå truslen fra Rusland. Det har frem til nu ikke stået klart, hvilken præcis opgave der ventede soldaterne. Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har blot oplyst, at soldaterne, der kommer fra den 82. luftbårne Division fra Fort Bragg i staten North Carolina, kan udføre »mange forskellige missioner«.