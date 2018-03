Massiv #deletefacebook-bølge skyller ind over de sociale medier efter historisk datatyveri

I sidste uge kom det frem, at det amerikanske dataanalyseselskab Cambridge Analytica har haft uhindret adgang til personlige oplysninger fra over 50 mio. Facebook-brugere.

Ifølge The New York Times og den britiske avis The Observer skete det uden Facebook-brugernes tilladelse. Oplysningerne blev altså regulært stjålet og er det hidtil største tyveri af data fra Facebook.

Under hashtagget #deletefacebook opfordrer flere brugere på de sociale medier derfor til fuldstændigt at boykotte Facebook.

»Jeg forlod platformen for lidt under et år siden, da det stod klart for mig, at Facebook ikke har noget moralsk kompas. Tænk økonomisk. Ram dem, hvor det gør mest ondt,« skriver en af brugerne på Twitter.

Ifølge digital rådgiver Astrid Haug skal tendensen forstås som et udtryk for en langstrakt frustration hen over de senere år.

»Facebook har haft møgsag på møgsag, særligt siden præsidentvalget, så deres troværdighed er helt i bund. Det gælder især for de brugere, der følger med og går op i privacy og datasikkerhed.«

»Men jeg tror ikke, det her er den folkelige revolution mod Facebook, fordi mange simpelthen ikke føler, de kan undvære det,« siger Astrid Haug.

Astrid Haug peger på, at der netop nu foregår større udvandring end tidligere, men helt grundlæggende mangler der nogle markante personligheder til at gå forrest i kampen mod Facebook.

»Ligesom Rihanna fik Snapchat-aktien til at falde, kan man forestille sig, at tilpas mange stærke ambassadører, der opfordrer til at boykotte Facebook og ikke mindst henviser til alternativer, vil kunne gøre en forskel.«

Astrid Haug tvivler dog på, at #deletefacebook-bølgen kommer til at skylle ind over Danmark på samme reaktionære måde og får danskerne til at slette deres profil.

»Men det kan være med til at sætte nogle tanker i gang om, hvordan man bruger Facebook, og øge bevidstheden om, at alt det, der står på Facebook, kan og vil blive brugt imod dig,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke nødvendigvis pointen, at vi alle skal slette Facebook. I første omgang vil det være fornuftigt, hvis brugerne bliver opmærksomme på det enorme økosystem, som de indgår i på Facebook,« siger Astrid Haug.

Hvis man ikke er klar til at tage skridtet fuldt ud og slette sin Facebook-profil, anbefaler Astrid Haug, at man går ind og tjekker sine privatindstillinger for at finde ud af, om den ligger til offentlig skue.

Efter afsløringerne om de mange stjålne oplysninger har Facebook mødt massivt politisk pres.

EU's justitskommissær, Vera Jourova, og Kongressen i USA har krævet, at Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg aflægger forklaring i sagen.