Facebooks sikkerhedschef går af efter strid om misinformation

Facebooks øverste sikkerhedschef, Alex Stamos, forlader virksomheden til august.

Det sker efter interne uenigheder om, hvordan det sociale netværk skal håndtere sin rolle i spredningen af misinformation.

Det fortæller unavngivne nuværende og tidligere medarbejdere, som er orienteret om sagen, til The New York Times.

Alex Stamos har været en stærk fortaler for at undersøge og afsløre russisk aktivitet på Facebook. Det er ifølge de unavngivne medarbejdere ofte sket til frustration for andre højtstående chefer i virksomheden. Herunder Sheryl Sandberg, Facebooks øverste driftsleder.

Ifølge de kilder, The New York Times har talt med, er Alex Stamos' sikkerhedshold blevet overdraget til afdelinger inden for produkter og infrastruktur. Hans hold, som før bestod af 120 personer, består nu af blot tre.

Alex Stamos er den første højtstående chef til at forlade Facebook.

Nyheden om hans afgang kommer, efter at en kontrovers om misinformation på det sociale netværk brød ud. Hans afgang er et tegn på øgede spændinger i ledelsen hos virksomheden, skriver The New York Times.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg og andre chefer har kæmpet for at imødegå flere alvorlige problemer.

Det gælder blandt andet russisk indblanding på det sociale medie, fremkomsten af falske nyheder og den seneste afsløring af tyveri af data om 50 millioner brugerprofiler.

I weekenden blev det afsløret, at analyseselskabet Cambridge Analytica, der hjalp Donald Trump under præsidentvalgkampen, har stjålet data om 50 millioner amerikanske vælgere via deres Facebook-profiler.

Cambridge Analytica stjal angiveligt oplysninger for at kunne udarbejde et program til at forudsige og påvirke vælgernes valg.

Resultatet blev ifølge The New York Times solgt til Trumps kampagnestab.