Stor flådeaktivitet ved gaslæk: Sverige har sendt ubådsredningsskib til området

Belos er et ubådsredningsskib, der er bygget til at komme havarerede ubåde til undsætning. Det råder således over udstyr, der vil kunne bruges til at besigtige skaderne på de ødelagte gasrørledninger.

Specialskibet er blandt andet udrustet med kran, dykkerklokke og små, bemandede undervandsfartøjer, der med kameraer og sonarudstyr kan foretage undersøgelser på dybt vand.