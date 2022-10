Briter får specialskibe til at passe på rørledninger under vand

Mistanken er, at sabotage er årsagen til, at der i flere dage har strømmet gas ud i Østersøen.

Wallace omtaler skaderne på de to gasrørledninger som ”mystisk ødelæggelse”.

Men han gør det klart, at han mener, at truslen mod den britiske infrastruktur kommer fra Rusland.

- Det bør minde os om, hvor sårbar vores økonomi og infrastruktur er over for sådanne hybride angreb. Vores internet og vores energi er yderst afhængige af rørledninger og kabler.

- Rusland lækker ikke skjul på, at det er i stand til at ramme sådan infrastruktur. Så af den årsag vil jeg fortælle, at vi for nylig har aftalt at anskaffe to specialskibe til at holde vores kabler og rørledninger sikre, siger Wallace.