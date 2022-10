Nord Stream 1 og 2 lækker ikke længere gas i Østersøen

Udblæsningen af gas fra gasledningen Nord Stream 1 i Østersøen ser søndag ud til at være ophørt. Det oplyser Energistyrelsen.

Energistyrelsen har fået sine oplysninger fra selskabet bag rørledningen, Nord Stream AG.

- Nord Stream AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på de to Nord Stream 1-rørledninger.