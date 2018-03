Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening: »En strejke vil gå ud over elevernes eksamener«

»Gymnasielærere har ikke tradition for at gå på gaden, men I kan tro, vi er klar, hvis konflikten rammer.«

Sådan siger formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, om den varslede strejke, der potentielt rammer både statslige, regionale og kommunale institutioner den 4. april.

Omkring 100.000 offentligt ansatte står klar til at strejke, hvis de sammenbrudte overenskomstforhandlingerne ikke genoptages, og storkonflikten bryder ud. I alt er 19 gymnasier landet over udtaget til at strejke, og landets gymnasielærere arbejder på højtryk for at blive klar i tilfælde af, at det bliver en realitet.

Lærernes plan for strejke: Vi sender det kraftigste signal, vi kan, til arbejdsgiverne

Disse Gymnasier er udtaget til strejke Aurehøj Gymnasium

Egaa Gymnasium

Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus

Gammel Hellerup Gymnasium

Hasseris Gymnasium

Herlufsholm Skole og Kostskole

HF & VUC Fyn, Odense City Campus

Niels Brock

Odense Katedralskole

Ordrup Gymnasium

Roskilde Katedralskole

Rungsted Gymnasium

Rysensteen Gymnasium

Rødkilde Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium

Sorø Akademis Skole

Øregård Gymnasium

Aalborghus Gymnasium

Aarhus Katedralskole Kilde: Gymnasiernes Lærerforening

Men en strejke får store konsekvenser for samfundet, og særligt får det konsekvenser for landets gymnasieelever, slår Annette Nordstrøm Hansen fast.

»Det vil jo betyde, at eleverne ikke får den undervisning, de skal have, og det er selvfølgelig allerværst for dem, der snart skal til eksamen. Det kan godt ende med at få konsekvenser for deres eksamen og for, om de overhovedet kan gennemføre den. Uden lærer er der ingen eksamen,« siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun håber på, at parterne snart vender tilbage til forhandlingsbordet.

»Der er ikke nogen, der er tjent med en konflikt, og vi vil rigtig gerne have et resultat, som vores medlemmer kan være tjent med,« siger Annette Nordstrøm Hansen.

Forsker ser væsentlig risiko for storkonflikt

De danske gymnasielærere har ikke deltaget i en strejke siden 1969, og situationen er derfor noget uvant for Gymnasieskolernes Lærerforening. Men ifølge Annette Nordstrøm Hansen er situationen nu så alvorlig, at man også fra gymnasielærernes side er nødt til at sige fra.

De 19 udvalgte gymnasier er udvalgt strategisk for at ramme hårdest muligt i hele landet, men samtidig har man valgt at undtage gymnasier, der har elever, som lider af autisme, og gymnasier med andre særlige udfordringer.

Det store overblik: Her strejker de, hvis storkonflikten rammer

Landets gymnasier er underlagt staten, og det er derfor innovationsminister Sophie Løhde (V), assisteret af Moderniseringsstyrelsen, der forhandler for de statslige arbejdsgivere. På den anden side af bordet sidder chefforhandler for de statsligt ansatte, Flemming Vinther, der er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).