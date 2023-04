Overblik: Her er hovedelementerne i finansloven for 2023

5

Hævet bundfradrag til unge

Personer under 18 år får en skattelettelse i form af et hævet bundfradrag, som er det beløb, som må indtjenes, uden at der betales skat. Fradraget hæves fra 38.400 kr. til 48.000 kr. Tiltaget koster 35 mio. kr. årligt fra 2023.

6

Hjælp til dyr i nød

Dyrenes Vagtcentral får yderligere tre mio. kr. i år til at drive en døgnbemandet vagtcentral, der tager imod henvendelser vedrørende dyr i nød eller mistanke om vanrøgt.

7

Forhøjet grænse for aktiesparekonto

Det bliver muligt at indbetale et højere beløb på sin aktiesparekonto. Aftaleparterne er enige om trinvist at hæve beløbsgrænsen fra 107.000 kr. til 135.000 kr. i 2026. Det vil allerede fra 2024 og frem være muligt at sætte flere penge ind på en aktiesparekonto.

Initiativet ventes at koste 68 mio. kr. i tabte skatteindtægter frem til 2026.

8

Videnscenter om ældre i job

Der skal oprettes et videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Der er afsat 42 mio. kr. til initiativer til og med 2026.

9

Oprydning på Høfde 42

Aftaleparterne er enige om at afsætte de nødvendige midler til langt om længe at få ryddet op efter Cheminovas gamle giftdepot på Høfde 42 på Harboøre Tange. Oprensningen var oprindeligt aftale, men blev udskudt pga. de høje energi- og råvarepriser.

Derudover fordeler finansloven penge til en lang liste af mindre, lokale initiativer. Du kan se listen her.