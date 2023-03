Politisk flertal enig om ny milliardstøtte til Ukraine

Ordningens primære formål er at understøtte danske virksomheders mulighed for at bidrage til genopbygningen af Ukraine.

Aftalen skal primært finansieres ved at lempe finanspolitikken med ca. 0,2 pct. af BNP i 2023, hvilket frigiver 5,6 mia.kr. 241 mio. kr. findes i en reserve til internationale operationer, mens 1,2 mia. kr. finansieres via udviklingsbistanden.