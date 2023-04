Bred finanslov giver mere orlov til forældre med tvillinger

»Det har været afgørende for SF,« SF-formand Pia Olsen Dyhr ved præsentationen.

Forslaget kræver dog lovændring og den endelige model skal først drøftes blandt partierne senere på året.

Skattelettelse til unge

Et andet nyt tiltag er en skattelettelse til unge. Bundfradraget for personer under 18 år bliver hævet fra 38.400 kr. til 48.000 kr. Det er det beløb, som må indtjenes, uden at der betales skat. Tiltaget koster 35 mio. kr. årligt fra 2023.

Der er også en skattelettelse på vej i form af, at det bliver muligt at indbetale et højere beløb på sin aktiesparekonto. Her skal beløbsgrænsen hæves trinvist fra 107.000 kr. til 135.000 kr. i 2026.

Derudover bliver der skruet op for bekæmpelsen af de skadelige PFAS-stoffer med en videnstaskforce og et demonstrationsprojekt vedrørende oprensninger, fremgår det af talen.