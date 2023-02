Partier har indgået aftale om inflationshjælp til danskerne

Der er nu hjælp på vej til udvalgte grupper af inflationsramte danskere og virksomheder. Et flertal i Folketinget har således fredag vedtaget en inflationshjælpepakke på 2,4 mia. kr.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag i Finansministeriet.

»Jeg er glad for i dag, at kunne sige at regeringen med en bred kreds af partier har lavet en aftale om inflationshjælp. Inflationen er endelig på vej ned, men den ligger stadig på et højt niveau og har gjort det længe, og derfor giver det god mening at lave en målrettet inflationspakke.«