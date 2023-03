Kan man stole på, at Forsvarets anbefaling i virkeligheden er Forsvarets fulde anbefaling?

Det spørgsmål rejser en stribe partier, efter at Jyllands-Posten har afdækket, hvordan Forsvarets faglige input til politikerne blev indsnævret, strammet og omskrevet under forhandlingerne om et milliardløft af dansk forsvar. Det fik til sidst Venstre og De Konservative til at droppe deres krav om at gennemføre investeringerne hurtigere end de 10 år, det endte med.