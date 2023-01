Netop K, SF og R var for mindre end et år siden med til at indgå det såkaldte nationale kompromis om at hæve forsvarsudgifterne markant de kommende år for, at Danmark kan leve op til Nato-målsætningen om at bruge 2 pct. af bnp på forsvar og sikkerhed.

I pressemeddelelsen afviser de ni partier krydset mellem afskaffelsen af store bededag og adgangen til forsvarsforliget.

»Det er urimeligt at stille en samlet forligskreds overfor én eneste mulig finansiering, som de fleste af partierne er imod.«

Mette Frederiksen holder åbningstale

Planen om at sløjfe den flere hundrede år gamle helligdag fra 2024 for at skaffe penge til at opruste Danmarks forsvar har mødt massiv kritik fra både fagbevægelsen, folkekirken og Socialdemokratiets og Venstres egne ungdomspartier.

I Folketinget er der ligeledes stor modstand, men SVM-regeringen har flertal på egen hånd.

For at kompensere danskerne for den ekstra årlige arbejdsdag lægger regeringen op til at indføre et løntillæg for den ekstra arbejdsdag på 0,45 pct.

Kl. 13 holder statsminister Mette Frederiksen sin første tale i Folketinget, siden dannelsen af den nye regering. Her vil hun give en redegørelse for regeringens planer - og efterfølgende svare på spørgsmål fra pressen.

Du kan følge talen direkte på jp.dk.