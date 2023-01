Ellemann opfinder ultimativt krav om store bededag

I en mail udtalte Ellemann allerede onsdag, at »hvis partierne i Folketinget deler ambitionen om at fremrykke vores Nato-målsætning til 2030, forventer jeg, at de også bakker op om at finde pengene og dermed støtter regeringens forslag. Det er hel normal praksis i Folketinget, at hvis man er med til at bruge pengene, er man også med til at finde pengene.

Kravene om at støtte regeringens politik, og gøre det inden for syv dage, møder øjeblikkelig kritik fra SF, mens De Konservative og De Radikale endnu ikke ønsker at udtale sig. De Radikale foreslog for år tilbage selv at afskaffe store bededag, men De Konservative og SF har erklæret sig som klare modstandere af afskaffelsen.

»Det er en meget underlig form for revolverpolitik. Vi vil gerne være med til at tage ansvar for forsvarets tilstand og Danmarks sikkerhed, og det har vi aftalt, at vi skal være med til i Det Nationale Kompromis. Vi accepterer bare ikke den præmis, at der skulle være en kobling mellem at afskaffe store bededag og forsvarsforliget. Og det kommer vi ikke til at gøre, fordi de giver os en frist på syv dage,« siger forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

Mener I, at det her er et brud på Det Nationale Kompromis?

»Det kan man måske godt kalde det. Det er ikke noget, de har afstemt med os, og det er ikke inden for den aftale, vi har lavet. Vi er en bred kreds af partier, der gerne vil være med til at bruge 2 pct. af bnp på vores forsvar. Så kan jeg ikke forstå, at regeringen har interesse i at stille os over for et ultimatum, der gør det umuligt for os at være med,« siger Berthelsen.

Forsvarsministeren ønsker ikke at stille op til interview.

Danmark har 12,5 mia.

Også det økonomiske grundlag for diskussionen bliver ved med at tiltrække sig kritik.

Efter kritik fra bl.a. overvismanden af, at gevinsten ved afskaffelsen vil falde med tiden, peger Cepos nu på, at det slet ikke er nødvendigt at finde ny finansiering, hvis man ønsker at øge forsvarsudgifterne.

Ifølge den tidligere S-regerings 2030-plan fra august vil Danmark i 2030 have et økonomisk råderum på 12,5 mia. kr., der ikke er disponeret endnu.

Da det ”kun” vil koste 4,5 mia. kr. at nå 2 pct.-målet i 2030 i stedet for 2033, så kan den udgift reelt dækkes af det økonomiske råderum. Ikke mindst, fordi der kun er tale om en midlertidig udgift, påpeger Cepos’ cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

»Jeg har hele vejen igennem været meget uforstående over for den her retorik om nødvendighedens politik, for pengene til at fremrykke forsvarsudgifterne er der allerede,« siger Mads Lundby Hansen, der ikke mener, det vil være uansvarligt at bruge råderummet.

»Overhovedet ikke. Det er jo det, man har et råderum til. Og jeg synes faktisk, at man har et rigtig godt formål. Men jeg er helt uforstående over for den retorik, der har kørt på, om at man er nødt til at finde ny finansiering og afskaffe en helligdag. Der er et rigtigt pænt råderum allerede, så det er ikke nødvendigt at finde nye penge,« siger Mads Lundby.

»Det er usædvanligt, at Cepos ikke mener, at man skal øge arbejdsudbuddet. Og graden af uansvarlighed ved bare at bruge råderum overrasker mig. Vi mener, at forsvaret vil lægge beslag på en relativt stor del af råderummet, hvis vi ikke afskaffer store bededag. Og det er ikke sådan, at vi ikke får andre udgifter til politiske initiativer som f.eks. velfærd og klima. Der er rigeligt med opgaver det kommende årti, og det er en af grundene til, at regeringen vil øge arbejdsbuddet bl.a. ved at afskaffe en helligdag,« siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).