Hun opfordrer i første omgang regeringen til at droppet planen.

»Det her er et indgreb i den danske model og at træde langt ind over, hvad man overhovedet kan,« siger hun.

Samtidig planlægger FH en stor demonstration på Christiansborgs Slotsplads og har startet en underskriftindsamling på hjemmesiden BevarStoreBededag.dk. Ifølge Lizette Risgaard er det familiernes frihed, der står for skud, hvis fridagen forsvinder.

Regeringens ønske med at fjerne den flere hundrede år gamle helligdag fra 2024 er at skaffe penge til at styrke det danske forsvar hurtigere end hidtil planlagt. Til gengæld for at danskerne skal arbejde en dag mere om året, vil regeringen indføre et løntillæg på 0,45 pct., der svarer til den ekstra arbejdsdag.